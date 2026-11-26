El Gobierno nacional autorizó la ampliación de emisiones de títulos públicos para cancelar hasta $182.458.903.863 de obligaciones con contratistas de obra pública.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 68/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Los instrumentos se utilizarán dentro del Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública.

Qué deudas comprende

El régimen contempla acreencias por certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período 2022–2025.

También incluye obligaciones pendientes derivadas de contratos de obra pública extinguidos desde 2024, conforme a las condiciones previstas por la normativa.

La resolución contempla partidas de las secretarías de Transporte y Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad.

Cómo será el pago

La cancelación se realizará mediante una canasta de títulos capitalizables: 33% en bonos con vencimiento en enero de 2027, 33% en letras que vencen en febrero y 34% en bonos con vencimiento en abril.

Los instrumentos se entregarán a su valor técnico, calculado al día hábil anterior a la entrega.

La autorización está destinada a atender deudas por contratos existentes o extinguidos.