Derechos de autor: el Gobierno revisará los topes de aranceles
La Dirección Nacional del Derecho de Autor abrió un procedimiento para evaluar y revisar los topes máximos arancelarios establecidos por las resoluciones 1135 y 1136 de 2025.
La medida fue formalizada mediante la Disposición 7/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La convocatoria comprende a los usuarios alcanzados por esos regímenes, a las sociedades de gestión colectiva autorizadas y a otras personas o entidades que acrediten un derecho o interés legítimo.
Una instancia de revisión
El objetivo es analizar la adecuación, razonabilidad y proporcionalidad de los límites vigentes, con participación de los sectores involucrados.
Las opiniones, observaciones y propuestas tendrán carácter no vinculante, aunque deberán ser consideradas durante la evaluación.
La disposición aprueba un procedimiento específico mediante un anexo y ordena su publicación en el espacio institucional del organismo en Argentina.gob.ar.