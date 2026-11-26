La Dirección Nacional del Derecho de Autor abrió un procedimiento para evaluar y revisar los topes máximos arancelarios establecidos por las resoluciones 1135 y 1136 de 2025.

La medida fue formalizada mediante la Disposición 7/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La convocatoria comprende a los usuarios alcanzados por esos regímenes, a las sociedades de gestión colectiva autorizadas y a otras personas o entidades que acrediten un derecho o interés legítimo.

Una instancia de revisión

El objetivo es analizar la adecuación, razonabilidad y proporcionalidad de los límites vigentes, con participación de los sectores involucrados.

Las opiniones, observaciones y propuestas tendrán carácter no vinculante, aunque deberán ser consideradas durante la evaluación.

La disposición aprueba un procedimiento específico mediante un anexo y ordena su publicación en el espacio institucional del organismo en Argentina.gob.ar.