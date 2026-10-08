ANMAT quitó la habilitación a un laboratorio y hará una denuncia penal por medicamentos no retirados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja definitivamente la habilitación de P.L. Rivero y Cía. S.A. y ordenó avanzar con una denuncia penal por incumplimientos relacionados con productos medicinales que debían ser retirados del mercado.

La medida fue establecida mediante la Disposición 6489/2026, publicada este jueves. ANMAT detalló que la empresa arrastraba antecedentes regulatorios y órdenes de retiro vinculadas a distintos medicamentos, entre ellos Danferane I.V. y un lote de Hessico, además de productos elaborados para la firma por otros laboratorios.

El dato más fuerte del expediente es que, según el área de Vigilancia Post Comercialización, el porcentaje de unidades recuperadas era de 0% en todos los trámites de retiro mencionados. El organismo consideró que la permanencia de esos productos en diferentes etapas de comercialización representa un riesgo para potenciales pacientes.

Además de retirar la habilitación, ANMAT abrió un sumario sanitario contra la firma y su dirección técnica e instruyó a su área judicial para formular una denuncia penal. También deberá diseñarse una estrategia para completar los retiros que permanecen pendientes.