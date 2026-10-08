Tormentas aisladas y máxima de 21° para este jueves en Salta Capital

Salta Capital tendrá este jueves 8 de octubre una jornada con tiempo inestable, cielo cubierto y posibilidades de precipitaciones en distintos momentos del día, según el pronóstico actualizado a las 5:55 por el Servicio Meteorológico Nacional.

Para la mañana se esperan tormentas aisladas, condición que se mantendría durante la tarde, mientras que hacia la noche el organismo prevé lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40% en los tres períodos.

La temperatura se moverá entre una mínima de 16°C y una máxima de 21°C. Durante la mañana se esperan unos 17°C, por la tarde 21°C y hacia la noche alrededor de 18°C. El viento soplará del este entre 13 y 22 km/h y rotará al noreste durante la noche.

El cambio más marcado de la semana llegará el sábado, cuando la máxima descendería hasta los 14°C y la mínima rondaría los 11°C. Desde el domingo comenzaría una recuperación gradual, con máximas de 20°C, 22°C el lunes, 24°C el martes y hasta 26°C el miércoles.