Caja de Ciencias Económicas aumentará hasta 10% las cuotas asistenciales desde diciembre

La Caja de Seguridad Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta aprobó nuevos valores para sus planes asistenciales a partir de diciembre de 2026, mediante la Resolución General Nº 838, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La entidad estableció una suba del 5% para titulares, cónyuges, padre y madre, mientras que para hijos y nietos el incremento será del 10%. Los nuevos importes corresponden a la cuota de diciembre, aunque tendrán vencimiento durante noviembre.

Entre los valores establecidos, el Plan Integral pasará a costar $200.000 para titular y cónyuge, mientras que los hijos de hasta 25 años abonarán $113.200. En el Plan Básico, el titular y el cónyuge pagarán $146.600, y en el Integral Plus la cuota ascenderá a $300.700. Para el Plan Jubilado Plus, el importe será de $425.500 por titular.

La Caja justificó la actualización por el incremento de los costos de las prestaciones, medicamentos e insumos, además de la evolución de los índices de inflación.