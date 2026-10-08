Taxis y remises: prohíben publicidad de casinos y apuestas online en el área metropolitana

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) prohibió la publicidad relacionada con juegos de azar y apuestas en taxis y remises que prestan servicio en la Región Metropolitana de Salta. La decisión fue establecida mediante la Resolución Nº 465/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La restricción comprende anuncios de casinos, bingos, salas de juego, sitios web, aplicaciones de apuestas online y apuestas deportivas, además de marcas o sponsors cuya actividad principal esté vinculada con el juego.

La AMT fundamentó la decisión en la necesidad de reducir la exposición de niños, adolescentes y adultos a estímulos vinculados con apuestas y señaló expresamente el crecimiento de la ludopatía. Según el organismo, la protección de la salud debe prevalecer frente a los ingresos que puedan generar esas publicidades.

La prohibición alcanza a los distintos elementos publicitarios colocados en las unidades y contempla también acciones de patrocinio o promoción indirecta. Se exceptúan actividades organizadas por instituciones sin fines de lucro cuyos ingresos tengan destinos sociales, benéficos o comunitarios y cuya comunicación no incentive a apostar. La disposición comienza a regir al día siguiente de su publicación.