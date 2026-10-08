Estudiantes denuncian falta de baños para mujeres en el Profesorado de Salta

Estudiantes del Instituto Superior del Profesorado de Salta denunciaron las dificultades que enfrentan diariamente por la falta de sanitarios habilitados para mujeres. Según explicaron, quienes asisten al turno noche deben compartir un único baño con cuatro inodoros, una situación que genera largas filas durante toda la jornada de clases.

De acuerdo con el testimonio, los baños de mujeres y varones de la planta baja permanecen cerrados desde hace varios meses. En el primer piso solamente están habilitados los sanitarios masculinos, mientras que en el segundo piso funcionan ambos. De esta manera, las alumnas deben trasladarse hasta el último nivel del edificio para acceder al único baño femenino disponible.

Más de ocho carreras comparten cuatro inodoros

La problemática afecta especialmente a las estudiantes del turno noche, donde se dictan más de ocho carreras. Según denunciaron, las filas se registran de manera constante entre las 19 y las 22:30, debido a la cantidad de alumnas que necesitan utilizar las instalaciones.

"Existe un único baño para mujeres que consta de cuatro inodoros", señaló una de las personas que expuso la situación. Además, aclaró que los estudiantes de la institución técnica que funciona en el mismo establecimiento cuentan con una batería de sanitarios independiente y no comparten las instalaciones con el Profesorado.

La situación plantea interrogantes sobre las condiciones de infraestructura y el acceso a servicios sanitarios básicos dentro del establecimiento educativo. Las estudiantes reclaman una solución que permita utilizar los baños sin las demoras que enfrentan actualmente.