Estudiantes copan Educación para exigir el cumplimiento del Financiamiento Universitario

La tensión por el conflicto educativo escaló este miércoles a un nuevo nivel de confrontación directa cuando cientos de estudiantes universitarios ingresaron por la fuerza al edificio de la Secretaría de Educación, en el histórico Palacio Pizzurno, para protagonizar una sentada en reclamo de fondos y recomposición salarial.

La protesta, que comenzó en el exterior con consignas en defensa de la universidad pública, derivó en forcejeos con efectivos de la Policía Federal y personal de seguridad privada cuando los manifestantes lograron sobrepasar los controles y adentrarse en el hall principal del organismo.

Con carteles, aplausos y cánticos exigiendo la presencia del secretario Carlos Torrendell, delegaciones de la Universidad de Buenos Aires, La Plata, San Martín, Quilmes y las Artes unificaron sus reclamos para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las Becas Progresar y mejoras sustanciales en comedores, residencias y políticas de salud mental.

La medida de fuerza estalla apenas 24 horas después de que el juez contencioso administrativo federal Martín Cormick declarara inconstitucional el decreto con el que la administración de Javier Milei había pretendido burlar la norma ratificada por el Congreso, calificando la maniobra oficial como un mecanismo extraconstitucional.

Con la advertencia de no levantar la toma hasta obtener respuestas concretas, la comunidad estudiantil profundiza su plan de lucha y convierte los pasillos ministeriales en el nuevo epicentro de la resistencia contra el ajuste presupuestario.

(Con información de La Nación)