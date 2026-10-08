Bullrich desafía al Gobierno y rechazará el nombramiento de la fiscal del caso Chocobar

La senadora nacional Patricia Bullrich marcó diferencias con el Gobierno de Javier Milei al anunciar que rechazará el pliego de Susana Pernas, la fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar un cargo en la Justicia. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado cuestionó la intervención de Pernas en la causa contra el policía Luis Chocobar, condenado por haber matado a un joven durante un procedimiento en 2017.

La controversia se produjo durante una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos del Senado, donde se analizaba la postulación de Pernas para desempeñarse como fiscal general ante los Tribunales Orales de Menores de la Capital Federal N° 2. Bullrich anticipó que no acompañará la designación, incluso si consigue dictamen favorable y llega al recinto. "Va a tener mi voto negativo", aseguró.

El caso Chocobar, en el centro de la discusión

Según informó La Nación, Bullrich cuestionó que la fiscal hubiera solicitado una pena de prisión contra Chocobar y que posteriormente recurriera a la Corte Suprema para reclamar una condena mayor. El expediente se originó en diciembre de 2017, cuando el policía disparó contra Juan Pablo Kukoc, de 18 años, después de un asalto en el que resultó gravemente herido un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca.

Durante la audiencia, la legisladora interpeló a Pernas sobre su criterio judicial y el tratamiento que reciben los efectivos policiales involucrados en hechos de violencia. "¿Usted, a quién defiende? ¿Defiende a las víctimas?", preguntó Bullrich, quien sostiene que la actuación de la fiscal perjudicó a un agente que había intervenido frente a un delito.

La fiscal rechazó las acusaciones

Pernas respondió a los cuestionamientos y consideró injusta la posición de la senadora. "No estoy en contra de la Policía", afirmó, al tiempo que defendió su trayectoria de cinco décadas en el Ministerio Público Fiscal y rechazó que su actuación estuviera motivada por una posición contraria a las fuerzas de seguridad.

La controversia expuso una diferencia dentro del oficialismo, ya que el pliego cuestionado por Bullrich fue remitido al Senado por el propio Gobierno nacional. La designación todavía debe atravesar el procedimiento legislativo correspondiente y, por ahora, la senadora anticipó que no aportará su voto para aprobarla.