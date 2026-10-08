Rosso mueve el tablero en Güemes: no irá por la reelección y ya definió candidato

El intendente de General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, aseguró que el municipio atraviesa las dificultades económicas que afectan al resto del país y señaló que actualmente no recibe recursos nacionales destinados directamente a la comuna.

Durante su paso por Día de Miércoles, repasó la situación de la gestión y terminó dando una de sus definiciones políticas más importantes rumbo a 2027.

“No es ajena a los problemas nacionales en cuanto a lo económico”, sostuvo Rosso al describir la situación de Güemes. Pese a ese escenario, afirmó que el municipio pudo cumplir con los salarios, mejorar categorías del personal y sostener distintos programas de asistencia. También destacó que la Provincia continúa siendo clave para afrontar compromisos extraordinarios como el pago de aguinaldos.

Sobre el final de la entrevista llegó la definición electoral. Ante la consulta sobre si intentaría continuar al frente de la Municipalidad, Rosso respondió sin rodeos: “No, no voy a ir a la reelección”.

El intendente aseguró que existe un armado político para las próximas elecciones departamentales: Sergio Copa buscaría continuar en El Bordo, Mario Cuenca competiría en Campo Santo y el actual diputado Daniel Segura sería el candidato en General Güemes. Rosso, por su parte, adelantó cuál será su próximo objetivo: “Yo, si la sociedad me permite, vendré a la Cámara de Diputados”.