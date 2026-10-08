Rosario de Lerma y La Merced: 61 familias accederán a lotes fiscales en hasta 100 cuotas

Mediante el Decreto Nº 621/2026 de Jefatura de Gabinete, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial dispuso la venta de 61 inmuebles fiscales a sus beneficiarios en distintas localidades del Área Metropolitana de Salta.

De acuerdo con el anexo oficial, 60 de los terrenos corresponden al barrio Islas Malvinas de Rosario de Lerma, mientras que otro se encuentra en barrio Martín Miguel de Güemes de La Merced. Los valores establecidos varían según cada parcela y las condiciones consignadas en los expedientes.

Entre los montos publicados aparecen terrenos valuados mayoritariamente entre $4,5 millones y $6 millones, mientras que el inmueble incorporado en La Merced fue establecido en $8.691.816. Los beneficiarios podrán pagar los importes en hasta 100 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

La medida establece que las parcelas deberán ser ocupadas de manera permanente junto al grupo familiar y utilizadas exclusivamente como vivienda única. Tampoco podrán venderse, alquilarse o entregarse en comodato sin autorización mientras permanezca vigente la hipoteca.