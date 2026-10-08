Capital: por falta de ocupación, 18 lotes fiscales pasarán a nuevos beneficiarios

Imagen ilustrativa barrio 1° de Mayo

El Gobierno provincial declaró la caducidad de 18 adjudicaciones de terrenos fiscales en Salta Capital después de constatar que sus beneficiarios no residían en los inmuebles. La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 620/2026 de Jefatura de Gabinete, publicado este jueves 8 de octubre en el Boletín Oficial.

La normativa establecía que los terrenos debían ser utilizados de manera continua y permanente como vivienda única familiar y no podían venderse, cederse, alquilarse o entregarse en comodato. Según el expediente, las verificaciones realizadas por la Unidad de Regularización Dominial comprobaron la falta de habitabilidad de los adjudicatarios originales.

Los inmuebles están ubicados en 1º de Mayo, 6 de Septiembre, 13 de Abril, 17 de Octubre, Alto La Viña, Convivencia, Democracia, El Cambio, Fraternidad, La Lonja, La Paz, Las Palmeras, Libertad y Solidaridad, entre otros sectores individualizados en el anexo.

El mismo decreto dispuso que los terrenos pasen a ser vendidos a quienes actualmente los ocupan y reúnen los requisitos exigidos, con precios fijados oficialmente y posibilidad de cancelar el monto en hasta 100 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Los nuevos beneficiarios deberán mantenerlos como vivienda única; un nuevo incumplimiento provocará la caducidad automática y el regreso del inmueble al patrimonio provincial.