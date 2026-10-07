Municipios de Salta podrán sumar mapas digitales para planificar obras y servicios

Los municipios de Salta podrán incorporar herramientas de información geográfica para planificar obras, servicios y el crecimiento de sus localidades. La propuesta GEO-MUNICIPIOS fue presentada ante el Foro de Intendentes y plantea trabajar con datos oficiales adaptados a las necesidades de cada gobierno local.

La iniciativa se apoya en el Geoportal de la Infraestructura de Datos Espaciales de Salta (IDESA), una plataforma que permite consultar, visualizar y compartir mapas e información geográfica proveniente de distintos organismos.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentra la organización de datos sobre loteos, expansión urbana, calles, infraestructura y cobertura de servicios. La herramienta también podrá utilizarse para cuestiones vinculadas con prevención de riesgos, patrimonio y desarrollo turístico y productivo.

El esquema prevé que cada municipio identifique inicialmente una necesidad concreta y designe a un referente para trabajar en un primer producto cartográfico. A partir de esa definición, IDESA brindará capacitación, asistencia técnica, modelos y criterios comunes.

Los gobiernos locales, por su parte, deberán aportar la información y el conocimiento sobre sus territorios, validar los contenidos y mantener actualizados los datos. La publicación de los resultados en el geoportal estará sujeta a la autorización de las autoridades municipales.

La propuesta fue presentada por el subsecretario de Tecnología e Innovación, Matías Sant, y el coordinador de IDESA, Arturo Bales, durante un encuentro encabezado por el presidente del Foro de Intendentes e intendente de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés.

También participó la Dirección General de Calidad de Atención y de los Servicios, encabezada por Paola de la Vega, que intervino en la articulación con el Foro de Intendentes para la realización del encuentro.