Salta y Corea del Sur abordaron la seguridad en las zonas mineras de la Puna

La seguridad de los trabajadores de empresas mineras en la Puna salteña fue uno de los temas centrales de una reunión entre el embajador de la República de Corea en Argentina, Chong Hwa Lee, y el ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda. El encuentro se realizó durante una visita oficial de la delegación diplomática al interior del país.

Durante la reunión, Avellaneda explicó que el crecimiento de las inversiones mineras generó nuevas necesidades de prevención y control en la región, especialmente por el incremento de la circulación vehicular y la presencia de trabajadores vinculados con la actividad.

En ese contexto, el funcionario señaló que se dispuso una mayor intervención de unidades especiales de la Policía de Salta para realizar controles en las rutas, preservar el orden y prevenir delitos.

Por su parte, el embajador Lee manifestó inquietudes relacionadas con la seguridad de quienes trabajan en las empresas mineras y se interiorizó sobre las medidas implementadas en la provincia.

Otro de los puntos abordados fue la cooperación internacional y su contribución al fortalecimiento de las tareas logísticas e investigativas vinculadas con la seguridad.

Tras el encuentro, la delegación recorrió el Centro de Coordinación Operativa, el Centro de Videovigilancia y distintas áreas del Sistema de Emergencias 911, donde conoció parte del funcionamiento de los dispositivos provinciales.

También participaron de la reunión el cónsul de la República de Corea, Moon Jae Kim; el jefe de Policía, Walter Toledo; el director de ESG Posco Argentina, Paul Cho; el gerente de ESG Posco Argentina, Patricio Cortez; y el subsecretario del Sistema de Emergencias 911, Norberto Mastrandrea.