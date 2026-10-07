Feria de Empleabilidad: ofrecerán búsquedas laborales y armado de CV

Estudiantes de la Universidad Católica de Salta (UCASAL) podrán acceder este jueves a búsquedas laborales, programas de entrenamiento y asistencia para elaborar o actualizar su currículum durante una Feria de Empleabilidad que se realizará en el campus universitario.

a actividad se desarrollará de 11 a 15 y contará con la participación de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Salta, que presentará las oportunidades disponibles a través de la Red de Empleo y las búsquedas que se encuentran vigentes.

También se brindará información sobre los programas de Entrenamiento para el Trabajo, destinados a quienes buscan adquirir experiencia y desarrollar competencias laborales mientras continúan con sus estudios.

“Queremos que los estudiantes conozcan las ofertas de trabajo que tenemos y todos los servicios que brinda la Oficina de Empleo. También vamos a contarles sobre los programas de entrenamiento, que pueden ser una alternativa para quienes quieren estudiar y, al mismo tiempo, sumar experiencia laboral”, explicó la coordinadora de la Oficina de Empleo, Victoria Falú.

Durante la feria, los estudiantes podrán recibir orientación para registrar y cargar su currículum en la plataforma de la Oficina de Empleo. De esta manera, sus perfiles podrán ser considerados en futuras búsquedas laborales.

Además, quienes todavía no tengan un currículum o necesiten actualizarlo podrán confeccionarlo durante la jornada con asistencia del equipo y posteriormente recibirlo en formato digital.

“Vamos a hacer orientación laboral y armado de CV para quienes lo necesiten. La idea es que puedan irse de la feria con su currículum armado y de manera digital”, señaló Falú.