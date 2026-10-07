Los rectores se plantan frente al Gobierno y convocan a una masiva marcha federal universitaria

En una jugada de alto impacto político, los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) abandonaron los despachos tradicionales para sesionar en formato de cabildo abierto frente al histórico Cabildo de Buenos Aires, emplazando al Ejecutivo a cumplir de forma inmediata con la Ley de Financiamiento Universitario y a incorporar las partidas necesarias en el proyecto de Presupuesto 2027.

La demostración de fuerza se produce apenas horas después de que la Justicia federal declarara la inconstitucionalidad del decreto presidencial que había paralizado la norma —un fallo que el Gobierno ya anticipó que apelará—, alimentando el malestar de las autoridades académicas frente a lo que calificaron como un intento deliberado por mantenerse al margen de la ley.

Con duras críticas a la gestión de Javier Milei por desoír tanto a los tribunales como al Poder Legislativo, el titular del CIN, Franco Bartolacci, convocó a construir una gran alianza social con gobernadores y legisladores, y ratificó una masiva marcha federal para el próximo 15 de octubre.

Aquella jornada promete convertirse en un verdadero test de estrés para el oficialismo, ya que la quinta movilización universitaria confluirá en las calles con una estrategia opositora en la Cámara de Diputados para intentar derogar el DNU 70/2023, cruzando en una misma fecha los reclamos por la educación pública y la soberanía de tierras.

(Con información de TN)