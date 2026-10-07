El Gobierno analiza sumar una comisión bicameral y rechazó dividir el proyecto de Defensa de la Soberanía

El Gobierno buscaba avanzar este miércoles en su ley de Defensa de la Soberanía en medio del renovado reclamo por Malvinas. La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dijo este miércoles por la tarde en Diputados que analiza agregar al proyecto parlamentario un artículo para crear una comisión bicameral que siga el trabajo del Consejo de Seguridad Nacional. También rechazó dividir la iniciativa, como pide la oposición. Fue durante el tercer plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, que se hizo en un clima tenso, con gritos e interrupciones.

“Estos temas de seguridad nacional deben tener la coordinación de los tres poderes”, explicó la funcionaria, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Y agregó: “Estamos analizando incorporar la creación de una comisión bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad Nacional”.

El oficialismo quiere tener listo el dictamen para llevar el proyecto al recinto en una sesión especial el miércoles 21 de octubre. Antes, el plenario volverá a reunirse el martes 13. Pero la oposición dialoguista pone condiciones. El bloque Provincias Unidas prepara un dictamen propio y propondrá. Unión por la Patria, en cambio, insiste en separar el expediente en dos: por un lado, el régimen especial sobre Malvinas, y por otro, la reforma de Seguridad, Defensa e Inteligencia.

Durante su exposición, la funcionaria criticó la ley vigente, la 26.659, aprobada en 2011. Dijo que “tiene muchas fallas técnicas que hacen compleja la práctica”, que “no prevé delitos vinculados a la pesca” y que “es demasiado vaga”. Y resumió el objetivo del nuevo proyecto en tres puntos: “Castigar a quienes explotan nuestros recursos de manera ilegal; incentivar el cese de esas conductas, y dotar al Estado nacional para proteger ante las amenazas externas”.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en hablar: “Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave”. Volvió a pedir que vayan al Congreso el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, y que se convoque a organizaciones de la sociedad civil.

El exministro de Defensa Agustín Rossi (Unión por la Patria) anticipó que, si el proyecto se aprueba en Diputados, “Patricia (Bullrich) se lo va a cambiar a esto”, en referencia al paso del texto por el Senado.