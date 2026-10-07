Santa Fe desdobla su cronograma electoral para 2027

El tablero político de Santa Fe ya tiene coordenadas de tiempo y forma para el trascendental turno de 2027. Al confirmar que las primarias abiertas se realizarán el 18 de abril y las generales el 13 de junio, el mandatario provincial ratificó el desdoblamiento total de los comicios locales respecto de la contienda presidencial, blindando la agenda santafesina de la polarización nacional.

Esta distancia temporal con las urnas nacionales contrasta con la vertiginosa dinámica interna que impone el cronograma: el cierre de listas fijado para el próximo 12 de febrero anticipa un verano marcado por intensas negociaciones y roscas partidarias en cada espacio.

La cita electoral no solo pondrá en juego la gobernación, las bancas legislativas y las intendencias, sino que incluirá un hecho histórico para Rosario, donde se elegirán los convencionales encargados de redactar la primera Carta Orgánica de la ciudad.

Todo ello ocurrirá bajo el paraguas de una flamante normativa electoral nacida de la reforma constitucional, la cual introduce modificaciones sustanciales como la unificación de boletas ejecutivas y legislativas para evitar debilidades parlamentarias, la exigencia de un piso electoral del 4% del padrón para el reparto de escaños y la ratificación de unas PASO que el oficialismo provincial considera in negociables, diferenciándose de esta manera de los alineamientos y recortes impulsados desde la Casa Rosada.

(Con información de Página12)