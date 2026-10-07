Beltrán Benedit reivindicó la visita a los genocidas y desató un escándalo en comisiones

El debate parlamentario por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional derivó este miércoles en un abierto escándalo institucional cuando el diputado de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, reivindicó sin rodeos la organización de las visitas a los genocidas condenados en las cárceles de Ezeiza y Campo de Mayo.

Lejos de matizar los hechos que en su momento conmocionaron a la opinión pública, el legislador entrerriano desafió al plenario al asegurar que no tiene inconvenientes en haber liderado aquella comitiva y desacreditó las sentencias judiciales al afirmar que "no hay ningún ciudadano condenado por genocidio", escudándose en una discusión semántica sobre la tipificación legal de los crímenes de lesa humanidad.

Sus declaraciones, que incluyeron la teoría de los dos demonios y equipararon las visitas a los represores con un precepto de fe cristiana, dinamitaron el clima en el Anexo C del Congreso.

La reacción opositora no tardó en estallar: el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cruzó al libertario con duras descalificaciones antes de abandonar la sala al grito de "andá a visitar a Astiz", mientras el presidente de la comisión, el oficialista Carlos Zapata, intentaba infructuosamente encauzar el debate hacia el temario formal.

(Con información de Página12)