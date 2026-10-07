Loteos deberán ofrecer información clara y accesible a posibles clientes

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó el proyecto de ordenanza que establece que loteos y urbanizaciones deberán ofrecer información clara, veraz, suficiente, actualizada y verificable en su oferta, promoción y comercialización.

En este sentido, el concejal José García indicó que la iniciativa nace a partir del reclamo de vecinos de distintos puntos de la ciudad que fueron estafados a la hora de comprar terrenos.

“Establece la obligatoriedad de que los loteos, desarrollos y urbanizaciones hagan pública y accesible la información para aquel que tiene la intención de comprar”, señaló el edil.

Dicha información, continuó García, estará compilada en el Visor de IDEMSa y arrojará si el loteo está con trámite iniciado, trámite avanzado, visado por el municipio o si está aprobado.

“Con un código QR, el vecino podrá acceder al número de expediente del loteo, domicilio legal y razón social del desarrollador, factibilidades obtenidas, aptitud ambiental y al listado de obras pendientes de ejecución”, describió finalizando.