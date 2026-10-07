La Iglesia y el Gobierno calibran el pulso político a un mes de la llegada del Papa León XIV

La cuenta regresiva hacia el aterrizaje del papa León XIV en suelo argentino transcurre en un delicado equilibrio entre la cooperación logística y la confrontación ideológica.

A un mes exacto del esperado arribo papal, la relación entre la Iglesia católica y la administración de Javier Milei atraviesa una dinámica de contrastes profundos: mientras los ministerios y las administraciones de distintas jurisdicciones trabajan en sintonía fina para garantizar la seguridad y el desplazamiento de los fieles en una mesa de diálogo sin fisuras, los despachos eclesiásticos y los referentes pastorales multiplican los mensajes teledirigidos hacia la Casa Rosada.

Lejos de constituir un bloque homogéneo de apoyo, el episcopado ha decidido poner sobre la mesa los temas más álgidos de la coyuntura, cuestionando con dureza la vigencia de medidas como la desregulación en la venta de tierras a extranjeros tras el aval judicial al DNU, el ajuste en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y el persistente aumento de la pobreza.

Las advertencias sobre la descalificación verbal y la crispación en el debate público, expuestas recientemente en las homilías de figuras clave como el arzobispo Jorge García Cuerva y en comunicados de la Pastoral Social, evidencian un malestar profundo que contrasta con la calculada prudencia del Presidente.

En efecto, consciente del peso simbólico de la institución y del perfil de su propio electorado, el Ejecutivo ha optado por eludir el enfrentamiento frontal y silenciar las críticas en público, permitiendo que convivan una tregua protocolar indispensable para la visita histórica que se avecina y un permanente fuego cruzado de advertencias sociales que ya marca el ritmo de la política nacional.

(Con información de Infobae)