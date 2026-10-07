Las empresas investigadas se llevaron el 40% de los fondos de la Andis

El vaciamiento institucional y la voracidad sobre los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la sociedad quedaron al desnudo tras el análisis de las cuentas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo que hoy se encuentra en el centro de un expediente judicial por presunta asociación ilícita entre empresarios, lobistas y funcionarios durante la gestión de Diego Spagnuolo.

De acuerdo con el quinto anexo de la auditoría que revisó el desempeño financiero hasta agosto de 2025, de un total de 479.500 millones de pesos ejecutados en medicamentos e insumos, exactamente 192.000 millones —el equivalente al 40% de los pagos totales— terminaron en las arcas de un reducido grupo de firmas bajo investigación.

Entre ellas destaca la centenaria Suizo Argentina, que absorbió más de 108.200 millones de pesos en prestaciones de alto costo, mientras que otras como Droguería Génesis, Profarma y Neurosalud figuran en los reportes oficiales y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por exhibir sobreprecios monumentales que, en algunos casos, triplican o multiplican por diecinueve los valores de referencia del mercado y de organismos como el PAMI.

Los informes judiciales detallan maniobras que van desde licitaciones adjudicadas en cuestión de horas y facturas pagadas por duplicado hasta audios comprometedores sobre "ofrendas" corporativas e inspecciones a sedes empresariales prácticamente vacías, tramas que ahora comprometen seriamente a los implicados mientras las defensas intentan desvincularse de un fraude sistemático que saqueó las arcas públicas en nombre de la asistencia social.

(Con información de La Nación)