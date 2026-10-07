Marocco habló de 2027: “Soy materia dispuesta para todo”

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, buscó correr el foco de la discusión electoral y aseguró que la prioridad del Gobierno provincial está puesta actualmente en consolidar inversiones, fortalecer la minería y ampliar las posibilidades de inserción internacional de Salta.

“Estamos en lo de ayer, con POSCO, viendo que la minería crezca, que se haga una realidad”, afirmó en diálogo con Aries, al referirse a la agenda que mantiene el Ejecutivo provincial.

Marocco contó además que recibió a diez diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, con quienes dialogó sobre las potencialidades productivas de Salta y las posibilidades de generar nuevas oportunidades respetando las reglas de juego de cada país.

En ese contexto, volvió a poner en valor el Corredor Bioceánico de Capricornio y señaló que la provincia trabaja desde hace años en mejorar su conexión con los mercados internacionales. También mencionó una nueva propuesta denominada Andes al Atlántico, que, según sostuvo, debe ser analizada en función de los beneficios que pueda generar para la Argentina.

El vicegobernador remarcó además la importancia de Estados Unidos para el comercio exterior salteño y estimó que ese país representa alrededor del 23% o 24% de las exportaciones de la provincia.

“Estamos en eso, ya vendrá el tiempo de las elecciones”, resumió Marocco, al marcar distancia de las especulaciones anticipadas sobre candidaturas para 2027.

En contra de las PASO

Antes de hablar de su futuro político, Marocco también dejó una definición sobre el sistema electoral. “Nunca estuve de acuerdo con las PASO”, afirmó, y sostuvo que ese mecanismo terminó debilitando a los partidos políticos en lugar de favorecer la aparición de nuevos dirigentes.

“Demolió los partidos políticos la PASO”, aseguró. Para el vicegobernador, el funcionamiento interno de las fuerzas políticas puede reemplazar de mejor manera a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Marocco también pidió evitar definiciones apresuradas sobre el calendario electoral provincial. Recordó que todavía hay cuestiones vinculadas al régimen electoral pendientes de resolución y consideró prematuro empezar a hablar de candidaturas.

“Soy materia dispuesta para todo”

Más adelante, consultado directamente sobre su futuro político, Marocco evitó confirmar si buscará continuar como vicegobernador o integrar otra fórmula electoral.

“Pertenezco a un espacio político que conduce el doctor Sáenz”, afirmó, y sostuvo que el actual gobernador es quien representa y conduce ese sector.

Sobre su propio futuro, dejó una definición abierta: “Soy materia dispuesta para todo”. Sin embargo, aclaró que no anticiparía una eventual candidatura y sostuvo que no siente apuro por ocupar un lugar en las próximas elecciones.

Marocco insistió en que la prioridad debe estar puesta en resolver los desafíos pendientes de la provincia, especialmente en materia de desarrollo productivo, infraestructura y aprovechamiento de los recursos estratégicos del norte argentino.