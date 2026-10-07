Milei prepara una gira por nueve provincias y Salta aparece en el mapa político

El presidente Javier Milei prepara una nueva recorrida por el interior del país con un doble objetivo: exhibir los proyectos incorporados al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y profundizar el acercamiento con gobernadores con los que la Casa Rosada mantiene canales de diálogo.

El plan contempla visitas a Catamarca, San Juan, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, provincias en las que se distribuyen buena parte de los proyectos aprobados bajo el régimen. Según informó Noticias Argentinas, el próximo destino sería Catamarca, luego del viaje presidencial a España previsto para el 19 de octubre.

Hasta el momento, los 23 proyectos inicialmente incorporados al RIGI contemplaban inversiones por US$49.766 millones y una estimación de 108.450 empleos directos e indirectos, principalmente en minería, petróleo y gas, energía eléctrica, siderurgia e infraestructura. A ese listado se sumaron nuevas iniciativas anunciadas durante la Argentina Week realizada en Francia.

Salta, entre las provincias clave

La provincia aparece especialmente vinculada a la agenda minera. Esta semana, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron junto a los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto.

Durante la actividad se firmó un Memorándum de Entendimiento para avanzar con las etapas III y IV del emprendimiento, con la expectativa de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

La nueva estrategia territorial de Milei se produce además después de la Argentina Week en París, donde el Presidente compartió actividades con varios mandatarios provinciales. La intención del Ejecutivo es sostener esas relaciones en momentos en que necesitará respaldo político para impulsar reformas y construir acuerdos de cara al escenario electoral de 2027.