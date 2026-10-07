Marocco habló de Kicillof y pidió recuperar la identidad del peronismo

El vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, negó estar trabajando en el armado político de Axel Kicillof y aseguró que mantiene con el gobernador bonaerense una relación basada en el respeto y el diálogo institucional.

“No, nada. Tengo un gran respeto por el gobernador de Buenos Aires”, comentó en Pelo y Barba al ser consultado por versiones que lo señalaban como responsable de organizar un espacio ligado a Kicillof en Salta.

Marocco explicó que conversó con el mandatario bonaerense en distintas oportunidades y también destacó su vínculo con la vicegobernadora Verónica Magario, con quien compartió varios años de trabajo en el Foro de Vicegobernadores de la República Argentina.

El vicegobernador sí reconoció una coincidencia política con una definición de Kicillof que, según recordó, fue repetida recientemente: “Los peronistas nos debemos ocupar del peronismo”. A partir de allí, planteó que el justicialismo debe fortalecer su propia identidad sin abandonar su histórica vocación frentista.

“Bienvenido el que quiera sumarse a este espacio, y elijamos el mejor”, asintió Marocco, al señalar que el peronismo debe reconstruir su propuesta política y sumar aliados sin perder su eje partidario.

También hizo referencia al escenario político nacional y sostuvo que debe respetarse la voluntad expresada en las urnas. “Hoy hay que respetar lo que decidió el pueblo argentino, eligió al presidente que tenemos”, expresó, aunque aclaró que eso no implica que todos deban compartir las decisiones del Gobierno.

Para Marocco, las diferencias políticas deben resolverse dentro de las reglas democráticas, a través del voto y del respeto por los resultados electorales.