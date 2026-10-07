El Gobierno busca sostener a los gobernadores para superar una semana clave en el Congreso

El Gobierno nacional comenzó a ordenar su estrategia para las próximas semanas en el Congreso, donde deberá enfrentar una ofensiva opositora mientras intenta conseguir los votos necesarios para aprobar algunos de los proyectos centrales de su agenda.

Uno de los puntos más urgentes es la sesión especial convocada para el 15 de octubre en Diputados, donde distintos bloques buscarán rechazar definitivamente el DNU 70/2023. El decreto ya recibió el rechazo del Senado y, si la Cámara baja adopta la misma decisión, perderá vigencia.

El temario incluye además la prórroga de la emergencia en discapacidad y proyectos relacionados con el endeudamiento de las familias. Sin embargo, la principal preocupación de la Casa Rosada está puesta en el megadecreto, que introdujo modificaciones en áreas como alquileres, comercio, salud, transporte, servicios y adquisición de tierras rurales.

Gobernadores, una pieza clave

La estrategia oficial vuelve a depender del vínculo con los mandatarios provinciales. En lugar de buscar un acuerdo general, el Ejecutivo pretende negociar provincia por provincia, teniendo en cuenta los reclamos locales y el peso parlamentario de cada gobernador.

Ese trabajo político tuvo esta semana un capítulo en Salta, adonde viajaron Karina Milei y Diego Santilli para participar de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro junto a Gustavo Sáenz y Raúl Jalil. La presencia de varios integrantes de la mesa política nacional obligó a suspender la reunión que estaba prevista en la Casa Rosada.

Más allá de la actividad vinculada al litio, funcionarios nacionales reconocieron que el encuentro permitió continuar las conversaciones iniciadas con los gobernadores durante la Argentina Week realizada en París. La intención es transformar esos contactos en apoyos concretos dentro del Congreso.

Presupuesto y PASO

El segundo gran objetivo es conseguir respaldo para el Presupuesto 2027, una negociación en la que los votos de los bloques dialoguistas serán determinantes.

También continúa el debate por la reforma política y, en particular, por la eliminación de las PASO, uno de los puntos que genera mayores resistencias entre los propios aliados del Gobierno. En el oficialismo no descartan introducir modificaciones al proyecto para alcanzar un acuerdo.

Mientras tanto, el Ejecutivo analiza alternativas para evitar que la discusión por la Ley de Tierras termine arrastrando a todo el DNU 70. Una de las opciones es incorporar una regulación específica dentro del proyecto de Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado.

La mesa política volverá a reunirse la próxima semana para evaluar el resultado de las negociaciones con gobernadores y aliados y definir cómo enfrentará una agenda legislativa que aparece como uno de los principales desafíos políticos del Gobierno antes del cierre del período ordinario.