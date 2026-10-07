Adopciones interrumpidas: 61 procesos terminaron en una nueva separación para los chicos

Aldeas Infantiles SOS Argentina registró 61 procesos adoptivos interrumpidos desde 2016, frente a 54 adopciones concretadas en ese mismo período. La organización alertó que estas rupturas pueden generar una nueva separación para chicos que ya habían perdido previamente el cuidado de su familia de origen.

Alejandra Perinetti, directora nacional de la entidad, explicó que las interrupciones no ocurren solamente durante la guarda con fines adoptivos. Según señaló en diálogo con Infobae, hubo casos en los que niños convivieron hasta cinco años con una familia antes de que el vínculo se quebrara y terminaran nuevamente bajo cuidado institucional.

La organización considera clave reforzar la evaluación de quienes buscan adoptar, la preparación previa y el acompañamiento profesional durante la convivencia. Perinetti remarcó que las experiencias anteriores de abandono o pérdida dejan marcas y que la construcción de un nuevo vínculo familiar puede atravesar dificultades que requieren asistencia sostenida.

Otro problema señalado es la falta de un registro nacional único de adopciones interrumpidas. Sin esa información resulta más difícil conocer los motivos de cada ruptura y acceder a los antecedentes cuando una misma familia vuelve a postularse. La entidad también reclama revisar las licencias laborales, ya que actualmente no cubren toda la etapa de guarda previa a la adopción definitiva.