Trabajo: el Gobierno reemplazó a la subsecretaria de Relaciones Laborales

Claudia Testa dejó el cargo y su lugar será ocupado por Mariano Sartoris, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario Legal dentro de Capital Humano.
 
Argentina07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional modificó la conducción de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El cambio quedó formalizado mediante el Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. 

La norma acepta, con vigencia desde el 5 de octubre, la renuncia de Claudia Silvana Testa al cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo. También acepta la renuncia de Mariano Mauro Sartoris como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

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Sin embargo, Sartoris continuará dentro del Ministerio de Capital Humano: el mismo decreto lo designó, desde el 6 de octubre, como nuevo subsecretario de Relaciones del Trabajo

El área tiene intervención directa en asuntos vinculados con relaciones laborales, conflictos colectivos y negociación entre organizaciones sindicales y empleadores.

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