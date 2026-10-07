Trabajo: el Gobierno reemplazó a la subsecretaria de Relaciones Laborales

El Gobierno nacional modificó la conducción de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El cambio quedó formalizado mediante el Decreto 1150/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

La norma acepta, con vigencia desde el 5 de octubre, la renuncia de Claudia Silvana Testa al cargo de subsecretaria de Relaciones del Trabajo. También acepta la renuncia de Mariano Mauro Sartoris como subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa.

Sin embargo, Sartoris continuará dentro del Ministerio de Capital Humano: el mismo decreto lo designó, desde el 6 de octubre, como nuevo subsecretario de Relaciones del Trabajo.

El área tiene intervención directa en asuntos vinculados con relaciones laborales, conflictos colectivos y negociación entre organizaciones sindicales y empleadores.