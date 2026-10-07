Cambió el jefe del organismo que controla obras sociales y prepagas

El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman y designó a Horacio Guevara al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud. El nuevo funcionario asumió este miércoles.
 
Argentina07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional dispuso un cambio en la conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de supervisar y fiscalizar a los agentes que integran el sistema nacional de salud. La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1152/2026, publicado este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, aceptó a partir del 6 de octubre la renuncia de Claudio Adrián Stivelman, quien ocupaba el cargo desde 2025.

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En su reemplazo fue designado desde este miércoles el ingeniero Horacio Alberto Guevara, quien tendrá rango y jerarquía de secretario. El Ejecutivo indicó en los fundamentos del decreto que evaluó sus antecedentes y consideró que reúne los requisitos de formación y experiencia necesarios para ejercer el cargo. 

La Superintendencia interviene en la supervisión, fiscalización y control de los agentes del Seguro de Salud, por lo que el cambio alcanza a uno de los organismos centrales en la regulación del sistema de obras sociales y medicina privada.

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