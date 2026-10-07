Economía habilitó $27.200 millones para créditos de IVA de empresas de servicios públicos

La mayor parte del cupo se destinará al sector energético. El régimen permite recuperar saldos fiscales acumulados por prestadores cuyas tarifas reciben subsidios o compensaciones estatales.
 
Argentina07/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Economía fijó en $27.200 millones el límite anual destinado al régimen de recuperación de saldos acumulados de IVA correspondiente a empresas alcanzadas por el sistema de servicios públicos. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1759/2026, publicada este miércoles 7 en el Boletín Oficial. 

El mecanismo está dirigido a prestadores cuyas tarifas se encuentran reducidas por la recepción de subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica del Estado y que acumularon créditos fiscales vinculados con inversiones, bienes, obras o servicios afectados a esa actividad.

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Del monto total establecido para el régimen, $24.500 millones estarán destinados al sector energético, otros $2.500 millones al transporte y los $200 millones restantes al resto de las actividades comprendidas. 

El límite contempla créditos fiscales generados durante 2025, además de saldos de períodos anteriores que estén en condiciones de ser recuperados y que todavía no hayan sido incluidos bajo los topes establecidos para otros ejercicios.

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