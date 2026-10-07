Economía habilitó $27.200 millones para créditos de IVA de empresas de servicios públicos

El Ministerio de Economía fijó en $27.200 millones el límite anual destinado al régimen de recuperación de saldos acumulados de IVA correspondiente a empresas alcanzadas por el sistema de servicios públicos. La medida quedó establecida mediante la Resolución 1759/2026, publicada este miércoles 7 en el Boletín Oficial.

El mecanismo está dirigido a prestadores cuyas tarifas se encuentran reducidas por la recepción de subsidios, compensaciones tarifarias o fondos de asistencia económica del Estado y que acumularon créditos fiscales vinculados con inversiones, bienes, obras o servicios afectados a esa actividad.

Del monto total establecido para el régimen, $24.500 millones estarán destinados al sector energético, otros $2.500 millones al transporte y los $200 millones restantes al resto de las actividades comprendidas.

El límite contempla créditos fiscales generados durante 2025, además de saldos de períodos anteriores que estén en condiciones de ser recuperados y que todavía no hayan sido incluidos bajo los topes establecidos para otros ejercicios.