Discapacidad: el Gobierno dispuso una conducción interina de la Secretaría Nacional

El Ministerio de Salud dispuso una conducción interina para la Secretaría Nacional de Discapacidad y redistribuyó distintas facultades dentro del organismo. La medida fue instrumentada mediante la Resolución 1376/2026, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

En los fundamentos, la cartera señaló que el titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad se encuentra “temporalmente impedido de ejercer sus funciones”, sin brindar en la resolución mayores precisiones sobre los motivos. Ante esa situación, Salud consideró necesario garantizar la continuidad administrativa, presupuestaria, contractual y financiera del área.

La conducción quedó interinamente en manos del titular de la Secretaría de Gestión Administrativa, mientras dure el impedimento. Al mismo tiempo, la resolución redistribuyó competencias entre la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos y la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos.

Entre las atribuciones reorganizadas aparecen funciones relacionadas con pensiones no contributivas por invalidez laboral, certificaciones, políticas de acceso y distintos regímenes previstos para personas con discapacidad.

La resolución entró en vigencia este mismo miércoles, desde su publicación en el Boletín Oficial.