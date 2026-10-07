ANMAT prohibió tres productos que se vendían con supuestas propiedades terapéuticas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, comercialización y distribución de tres productos que se ofrecían como suplementos y tratamientos para distintas dolencias. La decisión fue establecida mediante la Disposición 6457/2026, publicada este miércoles 7 de octubre en el Boletín Oficial de la Nación.

La medida alcanza al “Super calcio cubano”, al “Suplemento nutritivo 0.44” y al “Ungüento de árnica + coca”, este último promocionado además como una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”. Los dos primeros eran ofrecidos, según una denuncia recibida por ANMAT, en un comercio de Virrey del Pino, mientras que el ungüento fue detectado en venta callejera en una estación ferroviaria de Quilmes.

Los envases atribuían a los productos efectos para afecciones como osteoporosis, artritis, reumatismo, dolores musculares, fracturas, caída del cabello e incluso Parkinson. Sin embargo, ANMAT comprobó que no estaban registrados ante el organismo ni pudo identificar establecimientos habilitados responsables de su elaboración.

La autoridad sanitaria sostuvo que se desconocen las verdaderas condiciones de fabricación y composición y consideró que ello representa un riesgo para potenciales usuarios. Por ese motivo, la prohibición alcanza a todo el territorio nacional.