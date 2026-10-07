ADEPA rechazó los agravios de Milei contra periodistas: “Erosionan el debate público”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de expresiones del presidente Javier Milei contra periodistas y directivos de medios de comunicación y advirtió sobre sus consecuencias para el debate público.

La entidad sostuvo que un funcionario que considere que una información es incorrecta, sesgada o equivocada puede “ejercer su crítica, aclaración o desmentida”, incluso de manera enérgica. Sin embargo, marcó una diferencia con los ataques personales.

“Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio”, expresó ADEPA.

El pronunciamiento se produjo luego de expresiones de Milei contra distintos comunicadores. Entre los mencionados por la entidad aparecen Luis Novaresio, María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Eduardo van der Kooy y Gustavo Sylvestre, además de periodistas y autoridades de La Nación como Fernán Saguier, Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Liotti.

ADEPA remarcó además que la libertad de expresión tiene una protección especialmente relevante cuando se trata de opiniones y críticas dirigidas a quienes ejercen el poder, y señaló que el derecho a responder o cuestionar una publicación no implica habilitar ataques personales.

El planteo se suma a otros pronunciamientos que la organización realizó durante 2026 por situaciones vinculadas con el ejercicio periodístico y la libertad de prensa. En los últimos meses, ADEPA expresó preocupación por restricciones al acceso de periodistas, resoluciones judiciales que involucraron a trabajadores de prensa y agresiones verbales provenientes de cuentas presidenciales.