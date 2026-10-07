Malvinas: el oficialismo acelera la Ley de Defensa de la Soberanía y apunta al 21 de octubre

El oficialismo avanzó en la Cámara de Diputados con el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que tiene como uno de sus principales ejes la disputa por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

El debate se desarrolla en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. La intención de La Libertad Avanza es terminar la discusión en comisión el próximo miércoles 14 de octubre, obtener dictamen y llevar el texto a una sesión especial prevista para el 21 de octubre.

El proyecto propone establecer un régimen integral destinado a proteger los derechos soberanos argentinos y endurecer las sanciones penales y económicas contra empresas o personas que participen de la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y los espacios marítimos correspondientes.

Cuestionamientos de la oposición

Durante el debate también surgieron fuertes objeciones. Representantes de organismos de Derechos Humanos, especialistas y exfuncionarios cuestionaron distintos artículos vinculados con las facultades en materia de defensa, inteligencia y seguridad.

El exministro Daniel Filmus sostuvo durante su exposición que algunas disposiciones contemplan protocolos de derribo, hundimiento de embarcaciones y operaciones militares no convencionales. Según planteó, esas medidas podrían ser utilizadas por el Reino Unido para reforzar su posición internacional sobre el conflicto. La afirmación corresponde a su interpretación del proyecto y fue rechazada por sectores oficialistas.

Diputados de Unión por la Patria reclamaron además la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, además de la secretaria de Malvinas de la Cancillería, Paola Di Chiaro, para responder preguntas antes de que avance el dictamen.

Una sesión centrada en Malvinas

La sesión prevista para el 21 de octubre forma parte de la hoja de ruta legislativa que prepara el oficialismo para el cierre del año parlamentario. El tratamiento del proyecto de soberanía ganó prioridad, mientras la discusión del Presupuesto 2027 quedaría postergada para noviembre.

La iniciativa ratifica además la posición argentina de que las Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes forman parte del territorio nacional, y fija como objetivo permanente recuperar el ejercicio pleno de la soberanía.