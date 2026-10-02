Arte salteño en China: Roly Arias llevará a Shanghái una serie de inspiración andina

El artista salteño Roly Arias, columnista de N&N por Aries, fue invitado a exponer en noviembre en Shanghái, China, dentro de una muestra dedicada al intercambio entre arte chino y latinoamericano. La convocatoria reunió proyectos de distintos artistas y permitió trabajar con temática libre.

Para la exposición, Arias desarrolló una serie de dibujos en tinta china sobre papel a la que llamó “Tinta China”. Según explicó, las obras buscan construir una mezcla visual que pueda remitir tanto al mundo andino como a otras referencias culturales. Su primera idea había sido enviar trabajos vinculados con “Robustiana”, pero descartó esa posibilidad por las restricciones que existen en China respecto de la representación del desnudo.

El viaje también tendrá para Arias un valor especial por tratarse de su primer contacto directo con China. Durante la entrevista señaló que le resulta difícil imaginar cómo será encontrarse con una cultura tan distinta y, al mismo tiempo, hacerlo desde el arte. Destacó además que, mientras buena parte del vínculo entre Salta y China suele aparecer asociado a negocios e inversiones, esta vez se tratará de un intercambio cultural.

Antes de viajar, Arias continúa con la preparación de las obras y también trasladó parte de esas imágenes a formatos de mayor tamaño. Algunos de esos trabajos ya fueron exhibidos en actividades realizadas en Salta vinculadas con China, como el China Day, como parte del proceso previo a la muestra de Shanghái.