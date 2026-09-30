“Todo está detenido”: cuestionan el impacto de los recortes nacionales sobre las artes escénicas

Sostener el Encuentro Internacional de Mimo y Clown de Salta se volvió más difícil en su 17ª edición, así lo expresó su organizadora, Rafaela Torres, quien señaló que el contexto económico y los cambios en las políticas nacionales destinadas al teatro condicionaron el alcance de una propuesta que históricamente buscó federalizar la cultura.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Torres señaló que, si bien contaron con acompañamiento municipal y provincial, la desaparición de organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT) “se hizo sentir”.

“Teníamos un pilar fundamental, que era el Instituto Nacional del Teatro, pero lamentablemente, desde el cambio de Gobierno, se ha afectado todo el presupuesto al teatro. Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que cuenta con una Ley nacional de teatro, y es ley permitía que se efectivice de manera federal. Eso hace tres años que está completamente detenido”, expresó.

Ese recorte afecta una de las características que Torres considera centrales del encuentro como la continuidad de las actividades en localidades alejadas de la capital, truncando proyectos que fueron sostenidos en el tiempo.

“Este año ha sido uno de los años, si no es el año más difícil, en estos 17 años. Los costos son altísimos. Nosotros tenemos siempre el objetivo de descentralizar las actividades culturales y siempre pensamos en los públicos. Este año, lamentablemente, no hicimos la segunda etapa del proyecto que es el interior”, explicó.

La organizadora planteó finalmente que el acceso a las expresiones artísticas no debería quedar condicionado únicamente por las posibilidades económicas o el lugar de residencia. “La cultura es un derecho humano, entonces es necesario que no solamente se la piense como ocio, sino también como una forma que permite el desarrollo humano de las sociedades. Sin cultura, sin arte, no podríamos avanzar”, sostuvo.