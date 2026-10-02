El Lago de los Cisnes vuelve al Teatro Provincial con la Sinfónica de Salta





La Compañía de Ballet de la Provincia volverá a presentar El Lago de los Cisnes en el Teatro Provincial de Salta, con funciones previstas para el 9, 10 y 11 de octubre a las 21. La producción contará nuevamente con la participación de la Orquesta Sinfónica de Salta.

Laura Fiorucci, directora de la compañía, destacó que se trata del mismo elenco que presentó la obra el año pasado, aunque con un proceso de mayor maduración artística. “Es un elenco hermosísimo que además ha logrado madurar la obra para este año”, señaló.

La puesta contará también con el refuerzo de alrededor de 20 bailarines de la Escuela Oficial de Ballet y con la dirección musical del maestro invitado Eduardo Alonso Crespo al frente de la Sinfónica. Fiorucci remarcó que se trata de uno de los títulos más conocidos del repertorio clásico y adelantó que la versión tendrá una impronta local. “Tenemos una versión argentina del Lago de los Cisnes”, afirmó.

La directora señaló además que el ballet profesional exige años de formación y entrenamiento. “Son como atletas de alto rendimiento, pero además artistas”, expresó, al destacar que los integrantes de la compañía tienen entre 20 y 46 años y desarrollan esta actividad como profesión y medio de vida.

Las entradas ya están a la venta a través de vamos.gob.ar, con valores que van desde los $8.000 hasta los $12.000. Fiorucci recomendó adquirirlas con anticipación debido a que en temporadas anteriores las funciones de títulos clásicos agotaron localidades.

Además, jubilados, estudiantes y personas con discapacidad dispondrán de un cupo gratuito por función, que podrá retirarse directamente en la boletería del Teatro Provincial.

A la programación abierta al público se sumarán dos funciones distendidas previstas para sectores vinculados con discapacidad y personas de bajos recursos, como parte de las actividades de inclusión y acceso cultural previstas para esta producción.



