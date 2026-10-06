La zona sudeste tendrá el primer corredor verde y un parque de cuatro hectáreas

La transformación urbana llegó a uno de los sectores más vulnerables al impacto climático de la ciudad con el lanzamiento oficial de las obras para construir el primer corredor verde y un moderno parque de cuatro hectáreas en la zona sudeste.

Impulsado a través del programa internacional GEF 7 de ciudades sostenibles, el plan integral busca dar respuesta a los registros térmicos más elevados de la capital mediante una masiva intervención forestal y paisajística que beneficiará directamente a unos sesenta mil vecinos distribuidos en casi cuarenta barrios.

El eje de la transformación se extiende desde la avenida Yrigoyen, recorre la avenida Discépolo y llega hasta las inmediaciones del Relleno Sanitario San Javier. Allí, los trabajos contemplan la plantación de cientos de ejemplares nativos como lapachos rosados y patas de vaca, diseñados específicamente para generar sombra, reducir la acumulación de calor y ordenar la circulación vial.

La intervención incluye además la construcción de mil quinientos metros de nuevas veredas, noventa sendas peatonales, rampas de accesibilidad, mejor iluminación y reductores de velocidad en los puntos más conflictivos del tránsito.

Como epicentro de esta renovación, el nodo que une Yrigoyen y Discépolo ya ve tomar forma al nuevo Parque de la Integración, un espacio de esparcimiento que combinará áreas recreativas, canchas de fútbol, estaciones de calistenia, anfiteatros, zonas de bosque nativo y sectores con plantas aromáticas.