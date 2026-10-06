Cursos gratis y sin horarios: la ciudad lanzó su Academia Digital y ya suma 600 inscriptos

La nueva Academia Digital de la Municipalidad de Salta comenzó a funcionar este martes y en apenas unas horas ya registraba alrededor de 600 inscriptos, según informó en diálogo con Aries el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Guzmán Cieri.

La plataforma fue pensada para quienes trabajan, tienen responsabilidades familiares o simplemente no pueden asistir a las capacitaciones presenciales. “La persona lo puede ver en cualquier momento y la cantidad de veces que quiera”, explicó Guzmán Cieri. Los contenidos quedan grabados y disponibles durante las 24 horas, sin necesidad de descargar una aplicación.

Para acceder hay que ingresar a academia.municipalidadsalta.gob.ar, registrarse una sola vez y, desde ese momento, el usuario queda matriculado para consultar toda la oferta disponible. “Una vez que vos te registraste en la Academia, ya estás para ver todos los cursos; no tenés que volver a inscribirte en ninguno”, detalló el funcionario.

La propuesta incluye contenidos orientados tanto a la vida cotidiana como al trabajo y los emprendimientos: cocina saludable, costos y precios de venta, comercialización por Marketplace e Instagram, mecánica de motos e inteligencia artificial aplicada a Word y Excel, entre otros. También se incorporarán módulos de primeros auxilios y prevención de sismos.

El único requisito general es tener más de 16 años y residir en Salta Capital. Una vez terminado el contenido virtual, los participantes serán convocados a una instancia presencial breve, tipo masterclass, para realizar prácticas y obtener la certificación municipal.

Guzmán Cieri explicó que la iniciativa nació después de detectar que, aun con la amplia oferta presencial de la Escuela de Emprendedores, las Fábricas Municipales y otros espacios, todavía había vecinos que quedaban afuera. “Tenemos cursos en todos lados, tenemos modalidad abierta y sin embargo nos está quedando gente afuera”, señaló. La respuesta fue avanzar con una modalidad asincrónica que permita estudiar en cualquier momento.