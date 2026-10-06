“Están totalmente asombrados”: chicos de Iruya conocen la ciudad por primera vez

Para muchos chicos de la ciudad, subir al teleférico, entrar a una sala de cine o recorrer un museo puede formar parte de cualquier fin de semana. Para nueve alumnos de la Escuela N° 4601, de un paraje de Iruya, esas experiencias tienen otro significado: llegaron a Salta Capital para conocerla por primera vez.

En diálogo con Aries, el profesor Sergio Federico Flores contó que el grupo pertenece a una escuela plurigrado, con estudiantes desde nivel inicial hasta séptimo grado. La visita forma parte del proyecto “Explorando mi ciudad”, una iniciativa que se realiza por primera vez y que esperan poder repetir con otros alumnos. “Están totalmente asombrados”, resumió el docente al describir cómo viven estos primeros días.

El itinerario combina lugares emblemáticos con experiencias cotidianas que en su lugar de origen no tienen disponibles. Los chicos tienen previsto conocer la Casa de la Cultura, el Teatro Provincial y el Teleférico, pero también pidieron algo mucho más sencillo: ir al cine y comer helados. Incluso fueron invitados a una pileta para realizar una actividad de natación.

Entre ellos estaba Camila, quien contó por Aries qué había disfrutado hasta ese momento. “A mí me gustó ir al museo”, dijo, mientras esperaba con entusiasmo lo que todavía quedaba por conocer. En los próximos días también llegará el turno del teleférico y del cine, dos de las actividades que más expectativa generaron entre los alumnos.

El grupo permanecerá en la ciudad hasta el 9 de octubre. Para Flores, el viaje no es solamente una salida escolar: abre a los chicos la posibilidad de descubrir espacios, actividades y experiencias que hasta ahora conocían solamente de lejos. Y detrás del paseo aparece otro objetivo: que “Explorando mi ciudad” pueda repetirse y otros alumnos de la escuela tengan la misma oportunidad.