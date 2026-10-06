La UBA nombró Doctor Honoris Causa a Lionel Messi
El universo simbólico y deportivo de la Argentina vivió una jornada de profunda emotividad luego de que la Universidad de Buenos Aires otorgara el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi. Aprobada por unanimidad por el Consejo Superior, la máxima distinción honorífica de la casa de altos estudios reconoció no solo los imbatibles récords y la conquista de la gloria eterna con la Selección, sino también los valores de perseverancia, humildad y compromiso ético que el capitán rosarino encarnó a lo largo de dos décadas de trayectoria internacional.
La entrega del galardón se produjo en un momento de altísima sensibilidad popular, este mismo martes, con el estadio Monumental como el escenario inminente donde el 10 disputará su último encuentro oficial vistiendo la camiseta celeste y blanca frente a Benín. Autoridades universitarias como el rector Ricardo Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti remarcaron que el homenaje excede largamente las estadísticas futbolísticas para consagrar a un auténtico embajador de la cultura popular y de la identidad nacional, capaz de elevar el prestigio del país ante los ojos del mundo entero.
De este modo, la tradicional casa de estudios sumó el nombre de Messi a su selecta nómina de personalidades ilustres, coronando una previa inolvidable que combina la melancolía del adiós definitivo a la Albiceleste con el reconocimiento académico más alto que la educación pública argentina puede ofrecer a sus máximos referentes históricos.