La Corte convocará a dos conjueces por el DNU 70/23, mientras los excombatientes piden una respuesta política

La Corte Suprema convocará a dos conjueces para debatir la validez del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, luego de que sus ministros no alcanzaran unanimidad de criterios durante el acuerdo de este martes. En la causa FGR 20213/23, el máximo tribunal decidió llamar a los conjueces y el sorteo se realizará en las próximas horas.

El expediente se originó en una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que, así como los ex combatientes, cuestionó el artículo 154 y fundamentó su presentación en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución Nacional. La demanda llega a la Corte luego de no ser tratada por la Justicia Federal de Bariloche, donde se radicó originalmente, ni por la Cámara Federal de La Plata, a donde se derivó el caso.

Qué resolvió la Corte con el reclamo de los excombatientes

El reclamo de la asociación ambientalista llega luego de que la Corte rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), que objetaba los cambios a la Ley de Tierras y el límite del 15% a la propiedad extranjera. La legitimación, fundamento de la Corte para rechazarlo, es el requisito legal que determina quién puede iniciar una acción judicial por un asunto específico.

Tal fue la polémica que generó la decisión, que hace algunas semanas en el Congreso el oficialismo desistió de tratarlo vía el Congreso. Esto provocó incluso algo pocas veces visto: la Corte salió a aclarar públicamente que el fallo sobre el CECIM respondía a una cuestión procesal y que eso no implicaba emitir juicios sobre la inconstitucionalidad del polémico DNU. Ahora, serán los conjueces que convoquen quienes los ayudarán a decidir sobre el planteo de la asociación ambientalista Árbol de Pie.

Sobre la legitimación para reclamar por la soberanía

En tanto, en comunicación con NyN por Aries, Antonio Marcilese, excombatiente del CECIM, cuestionó que ellos que “fueron a defender la patria con tan solo 18 o 19 años” el tribunal consideró que los excombatientes no estaban legitimados para reclamar en defensa de la soberanía.

El excombatiente aseguró que judicialmente ellos hicieron todo lo que pudieron. "Nosotros ya no tenemos recursos", dijo. Aclaró que el grupo acatará la decisión, pero apuntó ahora a los diputados que deberán tratar el DNU el 15 de octubre.

El veterano también cuestionó que los jueces no sean elegidos por voto popular. Asimismo aseguró que, sin embargo, a pesar de la decisión del máximo tribunal, se sienten acompañados por la sociedad.