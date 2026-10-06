Ley de tierras: alerta por compras de extranjeros en Argentina

La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la ley de tierras al rechazar el cuestionamiento que ex combatientes de Malvinas de La Plata hicieron contra el DNU 70/23. La norma, que nació luego de la polémica compra de un pueblo entero, establecía límites a la titularidad extranjera de terrenos rurales y fijaba restricciones para determinadas zonas. También obligaba a registrar esas propiedades y establecía un límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, además de prohibir ventas cerca de áreas ribereñas, lagos y en la zona núcleo.

En la discusión por la ley, el Observatorio de Tierras tuvo un papel protagónico al elaborar diferentes informes sobre la situación del país en cuanto a venta de tierras a extranjeros. En comunicación con Aries, el investigador del Observatorio Matías Oberlín cuestionó que la Corte solo se limitara a hablar de la legitimidad para presentar el pedido y que no resolviera el argumento de fondo sobre la constitucionalidad del decreto. Además, aseguró que los efectos de la suspensión de la norma, se verá en las consecuencias.

DNU 70/23: ¿Una ventana para comprar propiedades?

Oberlín aseguró que el fallo de la Corte generó una “ventana temporal” y que podrían consolidarse derechos sobre nuevas compras: "Cada hora que pasa, este problema se agrava", dijo el investigador, al referirse a la extranjerización de tierras. En la misma línea, explicó que actualmente “no existe una ley de tierras”, lo que deja a la situación sin la obligación de declarar las operaciones en el registro nacional. El Observatorio no puede llevar-como lo hacía-, un seguimiento completo de las adquisiciones. Según afirmó, la falta de información podría hacer que algunas compras solo se conozcan cuando ya sea tarde. "En este momento se consolidan derechos sobre las compras, y nos vamos a enterar cuando aparezca el cerco, en torno al río, en torno al lago, en torno a la montaña. Porque ni siquiera están obligados a hacer la declaración frente al Registro Nacional de Tierras Rurales", explicó.

El investigador también recordó que el relevamiento que tuvo gran difusión a nivel nacional, registró 36 departamentos excedidos hasta por encima del 50% a nivel país- dos pertenecen a Salta: Molinos y San Carlos. En tanto, son 9 los departamentos que ya excedían ese límite en la provincia. Aunque en este sentido el investigador aclaró que “muchas tierras pueden haber sido adquiridas antes de la Ley de Tierras”.

Oberlín defendió el restablecimiento de la norma porque representaba un límite a la concentración extranjera: "Lo que hace la ley es poner un tope, poner un freno y que ese proceso no siga avanzando".

Diputados y gobernadores en la mira

Actualmente, contó Oberlín, el Observatorio mantiene reuniones con legisladores y autoridades provinciales y se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar posibles regulaciones locales: " Ni siquiera hubo una foto de esa reunión. Fue una reunión de trabajo, el gobernador estaba muy preocupado, instruyó a su equipo para tratar de elaborar regulaciones provinciales".

También señaló que tenían previsto participar en un encuentro en la Cámara de Diputados. El investigador analizó que la vía legislativa más rápida sería que Diputados rechace el DNU 70, y en ese marco apuntó directamente a los legisladores nacionales. “Habría que tomar esos 29 diputados y exigirles, porque la verdad que son representantes del pueblo, entonces sería muy importante que se pronuncien respecto a cómo van a votar esto. Vinieron a convertirnos en una colonia, a vender nuestro territorio", aseveró e invitó a marchar a “todos” el 15 de octubre, cuando se trate el rechazo del DNU en dicha Cámara.

Además, Oberlín también puso el foco en las provincias, las cuales “podrían impulsar normas propias mientras continúa la discusión nacional”.