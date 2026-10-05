Crimen del profe de Educación Física: detuvieron a una cuarta persona

Hernán Velarde, de 33 años, fue asesinado el fin de semana en el barrio Miguel Ortiz. Era profesor de Educación Física, recibido en 2024 en el ISMODEM, y enseñaba boxeo en Villa Belgrano y Miguel Ortiz. Hasta esta mañana se conocía que había tres detenidos. La investigación fue impulsada en primera instancia por la fiscal de turno, Luján Sodero Calvet, quien pidió la detención de tres hombres. Durante el transcurso del día se confirmó que quedó detenida una cuarta persona por el caso: una mujer de 22 años, sospechada de haber participado del hecho en carácter de encubridora, según informó el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), Daniel Espilocín.

Pelea previa y persecución

Gabriela, hermana de Hernán, dio mayores detalles al portal Gente de Salta. Contó que el conflicto comenzó el fin de semana anterior, cuando Hernán tuvo una pelea con el joven identificado como Alex, apodado "Melli" y señalado por ella como el principal responsable. Según su relato, este quedó con bronca, lo fue a buscar a un pasaje y lo golpeó con un fierro. Hernán se recuperó sin mayores secuelas.

La noche del crimen, reconstruyó la mujer, Hernán fue a la zona de Matienzo, donde tenía conocidos. Allí lo habría visto el grupo que lo persiguió y lo atacó. Gabriela mencionó a Alex, Alan, Román y Juancito, además de otras personas aún no identificadas o buscadas. Dijo que parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y que algunos de los señalados viven a pocas cuadras de su casa.

Lucha contra las drogas

Gabriela recordó el momento familiar que atravesaban: tras la muerte de su madre, Hernán tuvo una recaída en el consumo de drogas, pero se estaba recuperando. "Era una excelente persona, no le hacía daño a nadie", dijo. Desde su trabajo como profesor de boxeo, relató, intentaba ayudar a otros que tenían problemas con las drogas.

El hermano de Alex, alias "Melli" habló mediante Facebook donde compartió un video de Hernán enseñando boxeo. Si bien reconoció la culpabilidad de su hermano, indicó que este ya se entregó, que "también estaba herido y casi muere". A su vez, también lamentó el hecho.