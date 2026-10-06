Otra vacante en la Justicia: abren concurso para la Cámara Civil y Comercial

La Justicia salteña abrió un nuevo proceso para cubrir un cargo de peso: el Consejo de la Magistratura convocó a concurso para seleccionar al próximo juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala I, Vocalía 3.

Los interesados podrán inscribirse del 2 al 13 de noviembre. Posteriormente se analizará la admisibilidad de los candidatos y sus antecedentes, antes de avanzar hacia las instancias de evaluación previstas para comienzos del próximo año.

El examen escrito está previsto para el 5 de febrero de 2027 y la entrevista oral para el 19 de febrero. El Consejo estableció como fecha límite el 26 de febrero para dictar la resolución final y elevar al Poder Ejecutivo la terna de candidatos.

La convocatoria se inició luego de una comunicación del gobernador solicitando poner en marcha el mecanismo de selección para cubrir la vocalía. Quienes quieran competir deberán acreditar los requisitos constitucionales y legales para integrar una Cámara de Apelaciones.