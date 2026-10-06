Diecinueve adolescentes fueron restituidos por falsificar la mayoría de edad

La Policía de Salta restituyó a sus progenitores a 19 adolescentes que habrían ingresado a locales bailables simulando ser mayores de edad. El procedimiento se realizó durante el fin de semana, por disposición de la Unidad Fiscal Federal Salta.

Los controles estuvieron a cargo de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática, que puso en marcha operativos nocturnos para reforzar la vigilancia en locales bailables y detectar el uso de herramientas tecnológicas destinadas a simular documentación oficial.

¿Cómo lo hicieron?

Según informó la policía, los jóvenes utilizaban credenciales digitales de identificación obtenidas a través de una aplicación oficial de alcance nacional. Al analizarlas, los efectivos constataron que algunas presentaban signos compatibles con una posible adulteración, lo que permitiría modificar datos filiatorios, como la fecha de nacimiento, para acreditar la mayoría de edad.

La adulteración de documentación, incluso en formato digital, podría configurar un delito. Por eso, además de los riesgos que implica que menores ingresen a locales nocturnos, la maniobra puede traer consecuencias legales.

Desde la Dirección General de Ciberseguridad se destacó la importancia de estos controles preventivos, orientados a detectar posibles maniobras de adulteración de documentación digital y a resguardar a niños, niñas y adolescentes Desde dicha Dirección también se instó a madres, padres y tutores legales a acompañar y supervisar el uso de herramientas digitales por parte de los adolescentes, y a promover el diálogo y la concientización para desalentar estas conductas y prevenir consecuencias legales.