El empleo gana terreno entre las preocupaciones y desplaza a la inflación

La desocupación pasó a encabezar las preocupaciones de los argentinos, por encima de la inflación y las tarifas. Un relevamiento de Management & Fit correspondiente a septiembre mostró que el desempleo reunió el 19,8% de las menciones, frente al 17,6% registrado en julio. En el mismo período, la preocupación por los precios y tarifas cayó del 22,4% al 18,9%.

Según publicó Infobae, el cambio también aparece cuando se pregunta por la situación personal. El 22% señaló como principal problema llegar a fin de mes, seguido por los bajos ingresos, con 17,2%; la inseguridad, con 14%; y el endeudamiento personal o familiar, con 10,4%. En conjunto, las dificultades económicas concentraron el 69,1% de las respuestas.

La percepción sobre el empleo se deterioró en varios frentes. La preocupación concreta por no tener trabajo subió al 9,4%, mientras que el temor a perderlo trepó del 3,5% al 4,5%. También creció con fuerza la inquietud por las dificultades para alquilar o acceder a una vivienda, que pasó del 4,9% al 7,4%.

El relevamiento muestra además que el 52,4% de las familias atraviesa alguna dificultad económica: un 31,2% afirma que sus ingresos no alcanzan y enfrenta problemas, mientras que otro 21,2% describe su situación como de grandes dificultades. Solo el 11,8% sostiene que sus ingresos son suficientes y le permiten ahorrar.

Otro estudio, realizado por Zentrix, aporta un dato que ayuda a explicar por qué la inflación pierde posiciones como preocupación aun cuando persiste el malestar económico: el 81,8% considera que su salario no logra ganarle a los precios. En esa encuesta, los ingresos y salarios encabezan las preocupaciones con 50,1%, mientras la inflación aparece al final de los diez temas relevados, con 12,7%.