Crisis en Flybondi: pidió concurso de acreedores y debe US$120 millones

Flybondi se presentó en concurso preventivo de acreedores en medio de una crisis financiera y operativa que se profundizó durante los últimos meses. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24, que deberá resolver la apertura del proceso solicitado por FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que explota la compañía.

Según publicó La Voz, el pasivo de la aerolínea rondaría los US$120 millones. A la deuda se suman cuentas bancarias embargadas, obligaciones con empresas que alquilan aeronaves, proveedores y reclamos de extrabajadores. El concurso busca ordenar esas obligaciones bajo supervisión judicial y abrir una negociación con los acreedores antes de llegar a una eventual quiebra.

El deterioro también se refleja en la operación. La empresa lleva 57 días sin realizar vuelos comerciales, conserva apenas tres aeronaves sin actividad y devolvió otras diez a sus propietarios. En agosto transportó solamente 1.865 pasajeros, frente a los más de 254 mil que había movilizado un año antes: su participación en el mercado de cabotaje cayó del 17% al 0,1%.

El próximo paso será determinar si Flybondi reúne las condiciones para continuar funcionando durante el concurso y presentar una propuesta viable a sus acreedores. La compañía llega a esa instancia con reclamos laborales, pedidos de quiebra y pasajeros que todavía esperan respuestas por cancelaciones y reembolsos.