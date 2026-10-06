El Gobierno emitirá títulos por $221 mil millones para pagar deudas de obra pública

El Ministerio de Economía autorizó una ampliación de títulos públicos por hasta $221.119 millones para afrontar deudas derivadas de contratos de obra pública y trabajos vinculados a las secretarías de Obras Públicas y Transporte.

La medida permitirá cancelar acreencias correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales, redeterminaciones de precios y obligaciones pendientes de contratos extinguidos. En lugar de abonarse únicamente en efectivo, los compromisos serán reconocidos mediante títulos públicos.

La canasta estará integrada por una Letra del Tesoro con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y bonos capitalizables que vencen el 15 de enero y el 30 de abril de 2027. El monto máximo autorizado alcanza los $221.119.509.519.

El esquema forma parte del régimen dispuesto para regularizar obligaciones acumuladas con empresas contratistas y trasladará parte de esos compromisos a instrumentos de deuda con distintos vencimientos.