El Gobierno emitirá títulos por $221 mil millones para pagar deudas de obra pública

Economía amplió la emisión de Letras y Bonos del Tesoro para cancelar obligaciones pendientes con contratistas de obras y transporte.
 
Argentina06/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Ministerio de Economía autorizó una ampliación de títulos públicos por hasta $221.119 millones para afrontar deudas derivadas de contratos de obra pública y trabajos vinculados a las secretarías de Obras Públicas y Transporte.

La medida permitirá cancelar acreencias correspondientes a certificados de obra, acopio de materiales, redeterminaciones de precios y obligaciones pendientes de contratos extinguidos. En lugar de abonarse únicamente en efectivo, los compromisos serán reconocidos mediante títulos públicos. 

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La canasta estará integrada por una Letra del Tesoro con vencimiento el 30 de octubre de 2026 y bonos capitalizables que vencen el 15 de enero y el 30 de abril de 2027. El monto máximo autorizado alcanza los $221.119.509.519

El esquema forma parte del régimen dispuesto para regularizar obligaciones acumuladas con empresas contratistas y trasladará parte de esos compromisos a instrumentos de deuda con distintos vencimientos.

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