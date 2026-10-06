Cannabis medicinal: el Gobierno vuelve a intervenir por un año la agencia reguladora

El Gobierno dispuso una nueva intervención por un año de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) y ratificó al médico Ignacio Ferrari como responsable del organismo.

El decreto 1147/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial de la Nación, establece que la intervención podrá ser prorrogada por otro año mediante una resolución fundada. Mientras la agencia no alcance su plena operatividad, el Ministerio de Economía continuará brindándole asistencia presupuestaria, contable, financiera, jurídica y administrativa.

El Ejecutivo fundamentó la medida en que aún quedan pendientes tareas vinculadas a la continuidad de los procesos de licenciamiento, revisión de permisos otorgados, elaboración de marcos regulatorios y fortalecimiento de la trazabilidad de la cadena productiva.

ARICCAME tiene competencias sobre actividades relacionadas con la importación, exportación, cultivo, producción y comercialización del cannabis y sus derivados con fines medicinales e industriales. La nueva intervención prolonga así un esquema de conducción extraordinaria que el organismo mantiene desde 2024.